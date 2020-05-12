شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع العمل في إنشاء مجمع الأسواق الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمجمع الأسواق الجديد والذي يقام على مساحة ٢٤ الف م٢، ويضم السوق محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالاضافة إلى ٤ بنوك بالاضافة إلى ٨ مطاعم دورين.
وخلال الجولة، استمع المحافظ لشرح عن حجم العمل الذي يتم بالمشروع مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة العاملين. ومن المقرر التشغيل التجرييبي للمشروع خلال شهر اغسطس.
وأكد على ضرورة الإلتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء منه مشددا على اقامة المحلات على اعلي مستوي، وأضاف المحافظ أن السوق سيكون الأحدث من نوعة في مصر مثلما كان سوق الاسماك، مشيراً بان تلك المنطقة ستعد مركز ومزار تجاري وسياحي لابناء المحافظة والمحافظات الآخرى.
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