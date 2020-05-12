شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إلتقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، والإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بما يوفر المناخ الآمن لأفراد القوات المسلحة بكافة المنشآت التعليمية .

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية في حماية الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونة من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب .

وأدار القائد العام حوار مع الطلبه وأعضاء هيئه التدريس إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي .

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا، فضلاً عن الإستمرار في العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان من خلال إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بكافة مواقع العمل.

وفى نهاية اللقاء أوصى القائد العام بالحفاظ على الإنضباط العسكرى والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس للطلبة بما يمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المستقبلية المكلفين بها، وكذا إستمرار التحصيل العلمى والقراءة والإطلاع الدائم والمستمر ليكونوا قدوة لشباب مصر في العمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة.

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرانس