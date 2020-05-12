شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يدعم مشروعات البحث العلمي في مدينة زويل بـ 3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبموجب هذا الاتفاق يساهم البنك في تبني الأفكار البحثية والعلمية ودعمها للخروج من الإطار البحثي إلى التنفيذ العملي ودعم الكيانات المتميزة علميا لخلق كوادر شبابية على مستوى علمي رفيع بقيمة 3 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تقديم منح وتمويلات لطلبة المدينة.

وقال «فاروق» إن قرار التعاون مع مدينة زويل يأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتقديم كل أنواع الدعم للبحث العلمي بهدف مسانده خطط الدولة في مصر لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «فاروق» أن البنك كان حريصا منذ بداية الأزمة على القيام بمسؤوليته الاجتماعية، مؤمنا بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى جهود كافة الباحثين والعلماء لأن العبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي إلا من خلال البحث العلمي حيث باتت الحاجة ملحة إلى تعزيز دوره في ايجاد حلول للمعضلات التي تواجه المجتمعات البشرية وضرورة دعمه في كافة المجالات بجانب تشجيع الإبتكارات الوطنية التي تساعد على مكافحة الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك يضع على رأس أولوياته من خلال الدعم المادي لتعزيز قدرات القطاعات العلمية والبحثية والكوادرالطبية الموجودة في مصر والتي تواجه تحديات لا يستهان بها من أجل مواجهة هذا الفيروس، لذلك كان من اللازم تفعيل العمل الجماعي وتضافر الجهود المختلفة بهدف اجتياز هذه الأزمة، وهو واجب تمليه علينا مسؤوليتنا المجتمعية، فلابد من اشتراك جميع مؤسسات الدولة حتى تزول الأزمة الراهنة.

وعلى الجانب الآخر أعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته البالغة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار دعم مدينة زويل وما تقوم به من مجهودات في إطار مواجهه جائحة فيروس كورونا من خلال دعم الباحثين الذين عكفوا على إيجاد حلول وبدائل للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها على المجتمع المصري .

وأضاف «صدقي»، أنه تقدم مصر ووضعها على خريطه الدول العالمية الكبري لايأتي إلا بدعم العلم والبحث العلمي الذي اصبح لا مفر منه الآن ولابد من تكاتف كافة الجهود لدعم البحث العلمي والباحثين المصريين وعلي رأسهم مدينة زويل حيث ان الهدف من انشاء مدينة زويل هو مواكبة كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره من حيث ما انتهي الآخرون لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين مختلف دول العالم علميا وبحثيا كذلك الباحثيين الخرييجن الذيين يلعبوا دورا كبير في التحديات الإستراتيجية التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات الطاقة والبيئة والصحة وغيرها.

أكد «صدقي» أنه لا أمل من نهوض أي مجتمع بدون البحث العلمي والعلم، حيث جاء دعم بنك ناصر الاجتماعي لمدينة زويل نظرا للمجهودات التي تقوم بها المدينة في مواجهه فيروس كورونا ولما تقدمة مدينة زويل لمصر والمجتمع المصري من أفضل الطلاب النابغيين الذين يمثلوا مصر في كافة أنحاء العالم والدور الهام الذي يقوم به أعضاء هيئه التدريس والباحثين من خلال التوصل لتصميم وتصنيع أجهزة للتنفس الصناعي وتطوير بعض من العقاقير الطبية وكذلك تطوير انظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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وأشار الدكتور شريف صدقي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات والهيئات لدعم العلم والباحثين المصريين حيث أنه بدعم البحث العلمي تصبح مصر قادرة على الخروج من ازمه فيروس كورونا واستكمال طريق النهضة والعلم الذي لا بديل عنه الآن.