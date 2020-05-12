شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين الزراعيين يطرح 7 مطالب لإنقاذ قطاع الزراعة من تداعيات أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بجهود القيادة السياسية في إدارتها لأزمة فيروس كورونا واتخاذها القرارات العاجلة لصالح الوطن والمواطن وتضافر الوزارات المعنية من أجل تذليل كافة العقبات الناجمة عن المحنة والحد من آثارها، حيث ظهر جليا خلال تلك الأزمة على مدار الأيام الماضية، صلابة قطاع الزراعة وقدرته على مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاتهم من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذي يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة.

وكشف النقيب العام للفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار، عن عدة نقاط من شأنها المساعدة في نهوض قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أصيبت الحياة الزراعية بشلل تمام نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس والتي كانت في محلها تماما إلا أنها أثرت بشكل أو بآخر على القطاع الزراعي والفلاحين بكافة محافظات الجمهورية.

وقال «عبدالستار»، في تصريحات له، اليوم، إنه يتوجب على الحكومة توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها وذلك بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفى، وكذلك يتوجب تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافي لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية.

وأضاف النقيب أنه لابد من تجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومي، مشددا على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في ظل الظروف الحالية لتدارك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان.