شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير العدل مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية: عودة تدريجية بعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، كلاً من المستشارين سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبدالله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي، النائب العام، والدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي بداية اللقاء، أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات.

وتناول اللقاء عدداً من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل «قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين»، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

وفي نهاية اللقاء، وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بشؤون الجهات والهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.

Advertisements