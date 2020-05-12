شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يتابع العمل بالمتحف المصرى الكبير وعملات تذكارية بمناسبة الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير والمهندسة يمني اسماعيل معاون الوزير لشئون المتحف الكبير، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ امون، بالاضافة إلي سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

كما اجتمع وزير السياحة والآثار مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2021.

Advertisements

وقد وجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة وأن يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزه للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ امون. واستقبل المتحف المصرى الكبير بداية الشهر الجارى 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.

تأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية، لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب عام 2014 وحتى الآن بلغ 1006 قطعة، مشيرا الي أنه بعد الانتهاء من اعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولي بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية الي المتحف داخل مبني خاص بها داخل المتحف، لافتا الي بدء اعمال إنشاء هذا المبني.