شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وفاة صيدلى بالغربية إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الصيدلى الشهيد مدحت ريشة، الذى توفى داخل الحجر الصحى بمستشفى كفر الزيات، بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، أن النقابة سجلت أمس الإثنين، أول حالة وفاة بين أعضائها، وهو الدكتور مدحت ريشه، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وحجزه فى مستشفى العزل بكفر الزيات، مشيرا إلى أنه تم احتجاز زوجته وأحد أبنائهم بمستشفى صدر المحلة، وحالتهم مستقرة، لافتا إلى أن إجمالى عدد الإصابات بين صيادلة الغربية هى 3 إصابات، من بينهم 2 تماثلوا الشفاء.

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كانت نقابة أطباء القاهرة، قد ذكرت إنها تراقب بقلق شديد تزايد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط الطاقم الطبي من العاملين بمستشفيات القاهرة، بالتزامن مع عدم وجود مستشفي خاص للعزل للحالات الإيجابية من الأطباء والتمريض وأعضاء الأطقم الطبية.

وطالبت النقابة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.