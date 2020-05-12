شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر قرر تأجيل امتحانات الفرق النهائية لحين إنهاء تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر تأجيل موعد امتحانات الفرق النهائية والتى كان مقرر عقدها فى 30 مايو من الشهر الجارى، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أنه فيما يخص طلبة الفرق النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة يقيم من خلال إعداد مشروع بحثى أو اجتياز اختبار إلكترونى، ويرصد له ناجح أو راسب، او غائب ، وحال نجاحه يرصد له " تقدير مقبول" ، وتضاف درجاته التى سيحصل عليها إلى المجموع التراكمى وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ويقدم الطالب مشروعه البحثى أو يجرى له اختبار إلكترونى بدءاً من 30 مايو وحتى 18 يونيو.

كما أعلن عدد من القواعد التى تتعلق ببعض الحالات المقيدة بفرق النقل فى الفصل الدراسى الثانى 2019-2020، وفيما يخص الطلبة الباقون للإعادة والمتقدمون من الخارج وكذلك الطالب المحمل بمواد تخلف من سنوات سابقة يقيم من خلال إعداد مشروع بحثى او اجتياز اختبار إلكترونى، ويرصد له ناجح أو راسب أو غائب وحال نجاحه يرصد له تقدير مقبول وتضاف درجاته التى يحصل عليها إلى مجموعه التراكمى وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

أما الطالب المؤجل أو الغائب بعذر مقبول، يقدم الطالب طلبا فيه رغبته فى اختيار أحد البديلين الآتيين لتقييمه "إذا لم يكن العذر عن كل مقررات الفصل الدراسى الثانى".

البديل الأول: أداء امتحان تحريرى تقليدى بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها ، وترصد للطالب الدرجة التى يحصل عليها، وتضاف إلى مجموعه التراكمى وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك.

أما البديل الثانى : إعداد مشروع بحثى أو اجتياز اختبار إلكترونى وترصد للطالب الدرجة التى يحصل عليها فى أى منهما، وتضاف إلى مجموعه التراكمى وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك، أما إذا كان العذر عن كل مقررات الفصل الدراسى الثانى يعامل معامل طلبة فرق النقل المستجدين فى الفصل الدراسى الثانى 2019-2020.

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أما بالنسبة للطلبة نزلاء السجون: يعد الطالب مشروعا بحثيا يجيب من خلاله على اسئلة بحثية فى الموضوعات الرئيسية فى الكتاب المقرر، ويرصد له ناجح أو راسب أو غائب،ويجرى له اختبار تحريرى فى مقرر القرآن الكريم.

وبالنسبة للطلبة ذوى الهمم العالية: يخير الطالب بين إعداد مشروع بحثى أو إجراء اختبار شفهى، ويرصد له ناجح أو راسب أوغائب ، وحال اختياره للاختبار الشفهى يتم اختباره كذلك فى مقرر القرآن الكريم.

وبالنسبة لطالب مواد المقاصة او المعادلة: يجرى له امتحان تقليدى بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها.