شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تنعى أحد أعضائها بالغربية توفي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للصيادلة، بخالص الحزن والأسى الصيدلى مدحت ريشة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الصيدلى، داعين الله عز وجل بالشفاء العاجل لزوجته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته.

وأكدت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل، أن الصيادلة يبذلون كل الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مشددة على دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين.

ويأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، أن النقابة سجلت أمس الإثنين، أول حالة وفاة بين أعضائها، وهو الدكتور مدحت ريشة، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وحجزه فى مستشفى العزل بكفر الزيات، مشيرًا إلى أنه تم احتجاز زوجته وأحد أبنائهم بمستشفى صدر المحلة، وحالتهم مستقرة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الإصابات بين صيادلة الغربية هى 3 إصابات، من بينهم 2 تماثلوا الشفاء.

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من ناحية أخرى، كان قد قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة والبالغ قيمته 50 ألف جنيه، ولحالات الإصابة 20 ألف جنيه.

وأكدت النقابة، دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكل المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.