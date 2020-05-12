شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 20 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4360 طن يوريا و1048 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19207 طن حديد بلت و8000 طن سكر و2242 طن خشب زان و13000 طن ذرة.

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وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة وليمون ) وخضروات ( بطاطس ونعناع و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و برسيم و سمسم ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن و ألمانيا وإيطاليا و سنغافورة و بريطانيا و تركيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1272 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143170 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104488 طنا.

كما غادر عدد 3403 شاحنة منها 926 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51145 من البضائع العامة.