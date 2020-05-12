شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يوجه التحية والتقدير لكل العاملين فى مجال التمريض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين في مجال التمريض حول العالم، على ما يبذلونه من جهود مضنية وتضحيات كبرى، للحفاظ على أرواح الآخرين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض. وأكد الأزهر أن الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، هم اليوم أبطال معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، الذين يتصدرون الصفوف الأولى لحماية النفس البشرية، على الرغم من تعرضهم للمخاطر.

كما أكد الأزهر تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ودعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.

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وكانت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوجيهه كلمة شكـر وتقدير بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، للدعم النفسى والأدبى، ورفع الحالة المعنوية لأفراد هيئة التمريض في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تقديرا لما يبذلوه من جهد خلال هذه الفترة التشجعيهم على بذل المزيد من العطاء.

وأوضحت نقيب التمريض، فى بيان، أنها كانت قد وجهت خطاب للرئاسة، لطلب دعم التمريض لدوره الفعال ضمن أعضاء الفريق الصحى فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وعلى وجه الخصوص هيئة التمريض بمصر، وما يحظى به التمريض على مستوى العالم، كخط دفاع عن صحة المواطن المصرى، واهتمام القيادة السياسية فى مصر بهم ماديا ومعنوية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فى يوم التمريض العالمى، وبالأصالة عن نفسى وعن الشعب المصرى العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين فى مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.

كم وجهت وزارة الصحة، فى اليوم العالمى للتمريض، الشكر لفريق التمريض المشاركين بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنهم يضحون بحياتهم وجهدهم لمراعاة المرضى.

وقالت وزارة الصحة، فى رسالتها للتمريض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نتوجه بالشكر لفريق التمريض الذى يضحى بحياته، وجهده، ووقته كل يوم لكى يرعى مصابى فيروس كورونا المستجد، أنتم من صنع ملحمة متواصلة من العطاء والتضحية، شكرًا جيش مصر الأبيض.