شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: غرف مركزية وتسهيلات بمحافظات "كارت الفلاح" لصرف الأسمدة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن العمل حاليا مستمر في صرف الأسمدة للمحصول الصيفى بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا خاصة صرف "الأرز والذرة والقطن والخضروات والفاكهة " ولا يوجد أزمات منذ بدء الصرف ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" ، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب في المقررات المدعومة من الاسمدة.

وأضاف "الشناوى " ، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، إنه يتم تطبيق قرارالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والخاص بقواعد واليات صرف الأسمدة الصيفية ، لتسهيل إجراءات صرف المقررات المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – اسيوط – سوهاج) .

ياتى ذلك بعد اصدار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليفات وتوجيهات مشددة الى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – اسيوط – سوهاج)

وأكدت وزارة الزراعة، أن هناك قواعد لصرف الأسمدة في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة كارت الفلاح ، على كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز الى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف اسمدة لهذا الحائز الا من خلال كارت الفلاح.

وأوضحت وزارة الزراعة ، أن الحائز الذي ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت او قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الان يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الاسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والادارة الزراعية والمديرية بأنهاء اجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتهم ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى او ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية.

وتابعت وزارة الزراعة ، أنه بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لاحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى او استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم ، مضيفا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء .

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وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية على الجمعيات الزراعية ، ومتابعة صرف الأسمدة الصيفية على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا ، ،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير الى أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.