شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 180 من المصريين العالقين بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة Amc المصرية التابعة لإعادة مصريين عالقين فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، أن الرحلة رقم AMV4682 التابعة لشركة AmCقد وصلت اليوم وعلى متنها 180 راكب، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 3، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحى فى المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجارى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.