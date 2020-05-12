شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: انتهاء التطوير الشامل لـ 84 عربة أسبانى درجة أولى وثانية مكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ورش كوم أبوراضى فى بنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكل أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات العادية غير المكيفة حيث تابع الوزير أعمال التطوير الشامل لـ 90 عربة أسباني درجة أولى وثانية، مكيفة حيث تم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجاري العمل في عدد 6عربات الاخيرة وسيتم الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد وهو ما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

كما تفقد وزير النقل أقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريا ووجه الوزير بزيادة معدل انتاجية الورشة خلال الفترة القادمة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وان تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش

كما تابع الوزير اعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة تطوير ورش كوم أبو راضي بتكلفة إجمالية 286 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 106مليون جنيه وشملت (إعادة تأهيل الهناجر المعدنية وإنشاء مباني إدارية جديدة وأعمال تغذية شبكات الصرف وتجديد شبكة التغذية بالمياة والكهرباء) كما تم البدء في المرحلة الثانية بقيمة 180مليون جنيه وتشمل أعمال شبكة الحماية المدنية وتأهيل المباني الإدارية القائمة ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات الخرسانية بمداخل صالات الورش.

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ووجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات السكة الحديد بضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التطهير والتعقيم المستمر لمواقع العمل والاجهزة والمعدات وارتداء الكمامات والتطهير المستمر للأيدى بالكحول والمطهرات والكشف على العاملين بالكواشف الحرارية يوميا.

وفى تصريحات صحفية على هامش الجولة أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد فإلى جانب صفقةال1300 عربة سكة حديد والتي ستصل الدفعة الاولى منها و عددها 33 عربة سكة حديد جديدة يتم تصنيعها حاليا في روسيا والتي كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب الظروف الخاصة بكورونا على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا) فقد تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة 157 مليون يورو بالاضافة الى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف تم الانتهاء من تطوير 89 عربة منها.

وأضاف الوزير أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية والإتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مضيفا أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، وذلك في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.