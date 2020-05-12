شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكشف تفاصيل امتحان الطلاب المحملين بمواد تخلف وتحذر من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، إنه فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الذى يحرص دائما على مصلحة جميع أبنائه الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي في الجامعات والمعاهد، تعلن جامعة حلوان أن الطالب الباقي للإعادة أو المتقدم للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطالب المقيد بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طالب السنوات النهائية المحمل بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة ( وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الأعلى ) يتم تقييم هذه المواد بإعداده رسائل بحثية اجتيازه للاختبارات الإلكترونية، وفي جميع الأحوال يرصد له تقدير مقبول والدرجات التي سيحصل عليها وفقا لما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمى.

وأضافت جامعة حلوان عبر الصفحة الرسمية للجامعة بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أنه يجوز لطالب سنوات النقل السابق تأجيل الامتحانات له بعذر مقبول ( إذا لم يكن العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثاني ) التقدم لأداء الامتحانات بعد إنهاء تعليق الدراسة في حالة إبدائه رغبة بذلك، وفي هذه الحالة تحسب له كامل الدرجة الحاصل عليها وتضاف للمجموع التراكمي وله أن يختار معاملة الطالب المستجد وفي هذه الحالة يتم التقييم ناجح أو راسب فقط إما إذا كان العذر عن مقررات الفصل الدراسي الثاني يعامل معاملة طلاب النقل المستجدين .

وتابع البيان، أن طلاب المقاصات طلاب الفرق النهائية المحولين من كليات مناظرة : يتم عقد امتحان لهم في مقرر/ مقررات المقاصة للفرق النهائية بعد انتهاء تعليق الدراسة . طلاب فرق النقل المحولين من كليات مناظرة : يجوز لهم إما تقديم رسالة بحثية / اختبار إلكتروني مع التقييم بناجح أو راسب فقط أو الامتحان عند عودة الدراسة في حالة رغبة الطالب بإضافة هذه الدرجات للمجموع التراكمي أما إذا كان الطالب سبق أن رسب في هذه المواد فيعامل معاملة طالب التخلف .

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وأهابت الجامعة بأبنائها الطلاب عدم الانسياق وراء ما ينشر من بعض الصفحات التي تنتحل اسم الجامعة التي تسعى لإثارة البلبلة بين الطلاب و تكرر الجامعة أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية الوحيدة للجامعة و المصدر الوحيد للمعلومات .

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‏وأكدت إدارة الجامعة على حرصها الدائم على مصلحة أبنائها الطلاب وأن أبوابها مفتوحة للإجابة على أي استفسارات من خلال صفحة الجامعة والقنوات الرسمية لها علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحات المخالفة.

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