شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة 2020 للمياه تستأنف اجتماعاتها برئاسة وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت اللجنة المنظمة لاسبوع القاهرة 2020 للمياه أعمالها اليوم بشأن الاستعداد لأسبوع القاهرة للمياه 2020 ، حيث ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة الترتيبات المقترحة للمؤتمر والتدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة شركائنا والمشاركين، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والكيانات الأخرى ذات الصلة للسلامه والوقايه من وباء (COVID- 19).

وناقشت اللجنة العديد من القضايا الهامة في هذا الصدد، وسيتم الإعلان عن الخطوات القادمة قريبًا.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط أنه جارى الإعداد للمؤتمر و وضع الاعلان المبدئي له وتحديث الموقع الالكترونى الخاص به لإطلاق نسخته الثالثة فى الفترة من 18-22 أكتوبر المقبل تحت عنوان "الامن المائى من اجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة".

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وأشارت سيد إلى أنه تم عقد إجتماع مع ممثلي كلاً من مكتب اليونسكو وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الري الحديث علي مستوي مناطق تجريبية.

الجدير بالذكر أن 100 مزارع قدموا التجارب الخاصة بهم فى المرحلة الثانية لمسابقة ترشيد المياه للمزارعين من كافة محافظات الجمهورية للتعرف على أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكات المياه، كما تم تنظيم المسابقة الوطنية لترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس من كافة محافظات الجمهورية و عرض وتكريم أفضل 5 مدارس ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه عام 2019.