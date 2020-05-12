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ملصقات وإرشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حملات لمواجهة انتشار بالتزامن مع بدء صرف المعاشات وقرب موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، فى إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بتوعية العاملين بكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس والحفاظ على سلامتهم من التجمعات.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان صادر عن الجامعة، إنه تم وضع علامات وارشادات لتوعية العاملين بالجامعة والمواطنين عند ماكينات الصراف الآلى من خلال ترك مسافة كافيه أثناء الانتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر وكذلك منع الزحام عليها لتجنب انتقال عدوى الاصابة بالفيروس.

وأشارت نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة قامت بتوفير مواد التعقيم اللازمة للماكينات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا كما تم وضع ملصقات إرشادية بجانب الماكينات لإرشاد المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا بمشاركة مجتمعية من شباب الجامعة.

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (1)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (2)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (3)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (4)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (5)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (6)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (7)

 

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ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (8)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (9)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (1)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (2)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (3)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (4)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (5)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (6)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (7)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (8)

 

ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا (9)


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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