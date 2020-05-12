شكرا لقرائتكم خبر عن ملصقات وإرشادات أمام ماكينات الصراف الآلى بجامعة بنها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حملات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع بدء صرف المعاشات وقرب موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، فى إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بتوعية العاملين بكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس والحفاظ على سلامتهم من التجمعات.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان صادر عن الجامعة، إنه تم وضع علامات وارشادات لتوعية العاملين بالجامعة والمواطنين عند ماكينات الصراف الآلى من خلال ترك مسافة كافيه أثناء الانتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر وكذلك منع الزحام عليها لتجنب انتقال عدوى الاصابة بالفيروس.

وأشارت نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة قامت بتوفير مواد التعقيم اللازمة للماكينات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا كما تم وضع ملصقات إرشادية بجانب الماكينات لإرشاد المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا بمشاركة مجتمعية من شباب الجامعة.

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