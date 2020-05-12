شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحضارى بتكلفة 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم سوق الزاوية الحمراء الجديد، تفعيلًا لتوجه الدولة فى توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفى إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق.

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مقام على مساحة 2275 م 2 وبلغت تكلفة إنشائه 7 مليون جنيه ومكون من طابقين .

وأكد محافظ القاهرة على أن سوق الزاوية الحمراء الجديد مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة و مرتادى السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة كما روعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعى ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق.

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وشدد محافظ القاهرة على إدارة السوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المترددين على السوق من قياس درجة الحرارة عند الدخول والالتزام بارتداء الكمامات.

يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد 209 باكية ومتوسط مساحة الباكية 4.5 م٢ وبه 5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوى الطابق الأرضى على عدد 99 باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثانى 110 محل للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة.