شكرا لقرائتكم خبر عن ببيع رولمان بلي ونفسي أرجع لجمهوري لكن ما باليد حيلة.. قضينا يوم مع الفنان سيد صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل محله لرولمان البلى بوسط البلد، تعود أن يجلس علي مكتبه يباشر إدارة المحل وعلى يساره تليفزيون صغير وعلى يمينه أرفف تحوى بعض البضائع وهكذا يقضي الفنان سيد صادق حياته في تلك الأيام بشكل يومى بعدما ابتعد الفن عنه كما قال وليس هو من ابتعد عنه .

التقيناه وتحدثنا معه عن حياته ومشواره الفنى الذي توقف منذ ما يقرب من ال3 سنوات وقال لنا في البداية " انا معتزلتش الفن " هو انا بعمل حاجة غلط عشان اعتزل ! قائلا " الاعتزل ده بيكون مع موت البنى إدم لأن أنا مقدرش أعمل ده "

واكد الفنان سيد صادق في حواره مع " الخليج 365 " انا بعشق الفن واخر عمل فنى اشتركت فيه كان سنة 2016 مع الزعيم عادل إمام وبعدها ما اشتغلتش تانى ويمكن الناس اتشبعت منى خلاص واكتفوا بالأعمال اللي انا عملتها قائلا " بس أنا مش زعلان بالعكس أنا الأيام دى عايش أسعد أيام حياتى " زى ما كانت أيام ما كنت في الجيش كانت أسعد أيامى "

وقال صادق انا سعيد جدا بمحبة الناس لي وعندما أكون في اي مكان اجد حب الناس لكننى مقدرش أفرض نفسي علي حد أبدا الحمد لله مستورة وولادى عايشين كويسين وبيتى كويس .

واكد صادق اللي عاوزنى هيطلبنى أهلا وسهلا لو مش عاوزنى تانى خلاص انا مش هقدر أفرض نفسي علي حد مشيرا إلي أنه كان يعمل في 4 أعمال فنية بنفس الوقت فهل هذا الجيل الذي عملت معه طوال هذه السنوات مبيفهمش ؟! قائلا خلاص احنا دلوقت مع الجيل اللي بيفهم يعنى !

واستكمل الفنان سيد صادق كلامه انا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية وبسدد اشتراكات النقابة بانتظام واللي عاوزنى اشتغل معاه اهلا وسهلا به واللي مش عاوزنى امثل معاه برضه اهلا وسهلا به .

وعن كيف يقضي حياته بعيدا عن الفن قال صادق انا بقوم الصبح أفطر واصلي واذهب الي المحل اجلس فيه الي الساعة الثانية بعد الظهر واعود بعد ذلك للمنزل اقضي وقتا مع أسرتي واحيانا اذهب لقضاء بعض الوقت في النادي .

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وقال صادق لدى ثلاثة أبناء وهم أشا خريجة كلية أداب انجليزى جامعة القاهر ة ، ولؤي خريج كلية التجارة وبتول في كلية الإعلام ومتجوزين ولدي أحفاد .

وأكد صادق أحفادي لما بيسألونى أنت مش بتمثل ليه هو انت اعتزلت التمثيل يا جدو برد عليهم مفيش أدوار مناسبة لي انا معتزلتش.

وعن أصدقائه من الوسط الفنى قال صادق لدى أصدقاء منهم المخرج مجدى أبوعميرة والمنتج محمد فوزى وعبد العزيز مخيون والكاتب يسري الجندى .

واكد صادق انه يجب علي الفنان ان يكون لديه عمل خاص غير الفن عشان الزمن لو حصل معاه اي حاجة يقدر يعيش موجها رسالة لجمهوره " " أنا بحبكم وعاوزكم تشوفونى واشوفكم لكن ما باليد حيلة .