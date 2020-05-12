شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية المختصين فى الميناء للاهتمام بصادرات وواردات المنتجات التى تؤمن الغذاء للمصريين وغيرهم ممن يستقبلون الصادرات المصرية، وكذلك المواد البترولية والطبية، مشددا على ضرورة تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد - 19.

وقال الربان شاهين وفق بيان صحفى إن الميناء يشهد نشاطا حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطاً دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ إجمالى السفن المتواجدة الميناء 69 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 31 سفينة، ووصلت 10 سفن، وسافرت 16 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة، وبالمخطاف الداخلي سفينة واحدة تفرغ شحنة خشب تزن 24 ألف طن مترى، وبلغ إجمالي البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78 ألف طن، واجمالي البضائع الصادرة 13 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 312 حاوية ، والواردة 1260 حاوية.



وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن أهم السلع التى يجرى تصديرها / صادر هى الملح، واليوريا، والبطاطس، والبصل، وأهم السلع التى يجرى تفريغها / وارد هي المواد البترولية والغلال، كما وصل إجمالى مخزون الغلال بالميناء 1.2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منهم 389 ألف طن قمح ، وتم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وتتبع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد 19 ، كما تستمر أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يتردد عليها الموظفين والعملاء.



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (1)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (2)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (3)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (4)

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تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (1)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (2)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (3)



تصدير 13 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء آخر 24 ساعة من ميناء الإسكندرية (4)







