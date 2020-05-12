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شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة الفلاحين بجني الذهب الأصفر.. شاهد حصاد القمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القمح الليلة ليلة عيده ربنا يبارك ويزيده، بهذه الأغنية الشهيرة يبدأ الفلاحون جني محصول الذهب الأصفر وسط جو تكسوه الفرحة والسعادة التي تكسو وجوههم عند جني المحصول.
ويبدأ الفلاحون منذ الصباح الباكر الذهاب الي حقولهم لجني محصول القمح باستخدام الميكنة الالية او الايدي العاملة لحصاد القمح ثم يقومون بتربيط القمح ثم تجفيفه لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام ليتم بعد ذلك وضعه في الحصادة الآلية.
كي تتم عملية تفريق القمح من الشوائب ويتم تشوينه في صوب التشوين الخاصة بالفلاحين أو وزارة الزراعة علما بأن المحصول هذا العام مبشر والسبلة سليمة.
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