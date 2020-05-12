شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، أسماء الناجحين الذين حققوا الدرجات المطلوبة فى المسابقة الثقافية الكبرى، والجوائز المقررة لهم، وهى: ترشيح 4 لإيفاد رمضان تدرج أسماؤهم على قوائم السفر للإيفاد، وترشيح 13 لبعثة الحج تدرج أسماؤهم على قوائم مرافقة بعثة الحج وفق ما يتيسر، و10 للحصول على جوائز مالية. ونشرت الوزارة أسماء الفائزين وفيما يلى قائمة بالاسم والمديرية والجائزة على التوالي: أحمد فرج على عبد الجواد الجيزة إيفاد رمضان أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح جمعه القليوبية إيفاد رمضان جمال ابراهيم اسماعيل مصطفي الديوان العام إيفاد رمضان محمد شعبان سليمان أبو عيطة القليوبية إيفاد رمضان هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف مرافقة بعثة حج محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة مرافقة بعثة حج مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا مرافقة بعثة حج أحمد السيد طه حسانين سوهاج مرافقة بعثة حج رمضان السيد عبد اللاه حسانين سوهاج مرافقة بعثة حج أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية مرافقة بعثة حج محمد عبد الستار عبد الرحمن البري الجيزة مرافقة بعثة حج محمد جلال محمد سليمان المنوفية مرافقة بعثة حج محمد يوسف بدري احمد سوهاج مرافقة بعثة حج Advertisements محمود محمد كامل إبراهيم المنيا مرافقة بعثة حج عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي القليوبية مرافقة بعثة حج احمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية مرافقة بعثة حج محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي دمياط مرافقة بعثة حج أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان عشرة آلاف جنيها ياسر محيى الدين محمد الطواب المنوفية تسعة آلاف جنيها أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم الشرقية ثمانية آلاف جنيها طارق محيي الدين محمد الطواب المنوفية سبعة ألاف جنيها أحمد محمد أحمد عطية الشرقية ستة آلاف جنيها بكير ابو الحجاج حسب الله احمد الأقصر خمسة آلاف جنيها شعيب عبد الشفوق عشري سليم الأقصر أربعة آلاف جنيها عيد علي خليفة حسن القاهرة ثلاثة آلاف جنيها مصطفي عمر محمد عبد الحافظ أسيوط ألفان حسن عبد الكريم حسن عسران الأقصر ألف جنيه وقالت وزارة الأوقاف:"إن السفر لإيفاد رمضان ومرافقة بعثة الحج سيكون التنفيذ وفق ما يأذن به الله عز وجل سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين".

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