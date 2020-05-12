شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 85 من المصريين العالقين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة سياف التابعة لوزارة الطيران لإعادة مصريين عالقين فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الرحلة رقم CF3363 التابعة لشركة سياف قد وصلت اليوم وعلى متنها 85 عالق، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 3، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحى فى المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجارى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.