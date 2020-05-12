شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف شارع المطبعة فى حى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال رصف شارع المطبعة بحى الطالبية، الذى يعد أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعى الهرم وفيصل، التي سيتم استخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير ومتابعة يومية لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى ورفع أى إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

وتفقد المحافظ ميدان الرماية والمناطق المحيطة به موجها الخدمات المرورية المتواجدة بالمنطقة برفع سيارة متعدية علي الرصيف ومتابعة دورية للالتزام بتنفيذ قرار عدم التعدى على الأرصفة المخصصة للمشاة بركن السيارات.

كما تفقد المحافظ محور 26 يوليو لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لبعض الشرائح على المحور موجها بدعم المنطقة بسور خرساني من الاسفل وحديدي من الأعلى للحد من حوادث السيارات ومنع سقوطها أسفل المحور مع مراعاة المظهر العام للمحور اثناء العمل موجها الشركة المسئولة عن الأعمال بسرعة إنهائها ومراعاة العواكس والحارات المرورية .

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كما وجه المحافظ بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة اعلي المحور ودعمه بأعمدة اضافية في المناطق التي بحاجة الي ذلك .

كما تفقد راشد شوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز موجها برفع اي دراجات بخارية او مركبات من اعلى الرصيف والتأكيد علي عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظاً على الرصيف ومنع تهالكه، موجها بسحب رخص عددا من السيارات لوقوفها اعلى الرصيف وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن مؤكدا علي الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء اوناش لرفع السيارات فورا .

و تابع راشد المراحل النهائية من أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي موجها بالالتزام بكافة المعايير المحددة .

كما قاد راشد حمله لرفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات بالشوارع مشددا علي رفع اي أوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر إتلاف طبقة رصف علي المخالفين للتعدي علي حرم الطريق .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ومدينة كرداسة .