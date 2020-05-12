شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إزاي تحقق لذة قيام الليل فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ يسري عزام إمام وخطيب بوزارة الأوقاف حلقة جديدة من حلقات برنامج الشيخ بيقولك ، ويتحدث فيها عن قيام الليل وفضله وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال عزام:"قيام رمضان سبب للمغفرة قال صلى الله عليه وسلم :"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فهنيئا لمن أدى فرض الله جل وعلا في رمضان وهنيئا ثم هنيئا لمن داوم على صلاة القيام والتراويح والتهجد ".

وتابع عزام:"قال جل وعلا لسيدنا رسول الله :" يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا"، وقال له أيضا :" وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"، وقال في أوصاف عباده المتقين:"كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

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واختتم الشيخ يسري عزام إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قائلاً: "قم لربك في وقت السحر ونادى مولاك جل وعلا واجتهد في الدعاء لأن الله ينادى عليك في هذا الوقت المبارك".