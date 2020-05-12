شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الترصد النشط والإنذار المبكر لمواجهة أمراض الماشية العابرة للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذا خطتها الاستراتيجية لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود التى تهدد الثروة الحيوانية، من خلال تعزيز منظومة الترصد والإنذار المبكر للأمراض الوبائية العابرة للحدود، وتطوير وتوجيه أنظمة الترصد من خلال العمل بثلاث محاور للرصد مع الإبلاغ الفورى لأى حالة اشتباه من خلال إدارة الترصد بالهيئة "الابيدميولوجى".

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن تنفيذ استراتيجية الإنذار المبكر لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود تقوم على 3 محاور، منها الترصد النشط القائم على البحث عن الأعراض المشابهة لتعريف الحالة المرضية ويتم من خلال أطباء الترصد فى المديريات والإدارات البيطرية من خلال الترصد القائم على الحدث، وتوزيع تعريف الحالة المرضية وكذلك مقابلات ولقاءات جماعية مع المربين للسؤال عن وجود أى أعراض مرضية ويتم ذلك من خلال خطة للتقصى داخل القرى وسحب عينات للفحص المعملى فى حالات الاشتباه وتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، أن المحور الثانى، الترصد من خلال المسح السيرولوجى للحيوانات لمرض حمى الوادى المتصدع ابتداء من المحافظات والمناطق الأعلى خطورة لاحتمالية دخول أو انتشار المرض والمبنية على دراسة تحليل المخاطر للأماكن الأكثر خطورة سواء من الكثافة الحيوانية أو كثافة الناقل المرضى " الناموس أو وجود المياة الراكدة وكذلك دراسة الحركة الحيوانية والبشرية.

وأكد التقرير، أن المحور الثالث لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود، هو الترصد السلبى فى الوحدات البيطرية من خلال الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه يتم دخولها إلى الوحدات أو إبلاغها إلى الخط الساخن 19561 وإجراء التحرى الوبائى وسحب عينات فورية للفحص المعملى والتوجيه لسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.