أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يناقش آخر استعدادات المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يناقش آخر استعدادات المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والمهندسة يمنى إسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف الكبير، مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية.

وناقش الوزير مع مسؤولي سك العملة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١.

ووجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة، وان يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزه للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ آمون.

كما ناقش الوزير مع مسؤولي المتحف آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

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كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

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8 وفيات جديدة

وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.