أخبار مصر | البيئة تستجيب لشكوى المواطنين بشأن المخلفات الطبية الخطرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة تستجيب لشكوى المواطنين بشأن المخلفات الطبية الخطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بحملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة، لشرطة البيئة والمسطحات، وذلك لاستجابة شكاوى واردة عن وجود مخزن تجميع مخلفات طبية خطرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بمشاركة قسم شرطة مصر القديمة.

ونفذت وزارة البيئة الحملة على مخزن تجميع مخلفات طبية بالفسطاط، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بالمخلفات الطبية الخطرة.

وقد تبين للحملة وجود مخزن على مساحة حوالي ١٠٠٠ متر مربع يحتوي على كميات كبيرة تقدر بحوالي ١٠ طن تقريبا من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على سيارة نقل تحمل 4 طن تقريبا من المخلفات الطبية والبلدية وذلك بمعرفة قسم شرطة مصر القديمة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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وفي ذات السياق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا بشأن متابعة خطة الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية، وهي دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على 1537 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، ويتم المتابعة من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديري المستشفيات الجامعية.

وأكدت في بيان لها، أمس الاثنين، التنسيق المستمر مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن، وتم تدريب 68 فردا من وزارة الصحة بمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – الإسكندرية – البحر الأحمر – قنا – بني سويف – الأقصر – الإسماعيلية – السويس – أسوان – جنوب سيناء)، على البرنامج التدريبي لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمنة تداول النفايات الطبية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعيين مسئولي النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخال بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.

