أخبار مصر | مكافأة.. بشرى سارة من وزير النقل لعمال السكة الحديد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر مكافأة.. بشرى سارة من وزير النقل لعمال السكة الحديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على منح إثابة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركات التابعة وشركة مترو الأنفاق بمكافأة تشجيعية بمبلغ ٧٥٠ جنيها كالمتبع تقديرًا لدورهم في مواقع العمل المختلفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما وافق الوزير علي صرف مبلغ ٥٠٠ جنيه للعمالة المؤقتة بنظام ٥٥ يوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

هذا وقد تفقد الوزير اليوم ورش كوم أبوراضي ببني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات العادية الغير مكيفة واكد انه سيتم الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد وهو ما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تفقد وزير النقل أقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريا.

ووجه الوزير بزيادة معدل انتاجية الورشة خلال الفترة القادمة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وان تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

كما تفقد الوزير اعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة تطوير ورش كوم أبو راضي بتكلفة إجمالية 286 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 106 ملايين جنيه، وشملت (إعادة تأهيل الهناجر المعدنية وإنشاء مباني إدارية جديدة وأعمال تغذية شبكات الصرف وتجديد شبكة التغذية بالمياه والكهرباء).

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كما تم البدء في المرحلة الثانية بقيمة 180 مليون جنيه وتشمل أعمال شبكة الحماية المدنية وتأهيل المباني الإدارية القائمة ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات الخراسانية بمداخل صالات الورش.

ووجه قيادات السكة الحديد بضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التطهير والتعقيم المستمر لمواقع العمل والأجهزة والمعدات وارتداء الكمامات والتطهير المستمر للايدي بالكحول والمطهرات والكشف على العاملين بالكواشف الحرارية يوميا.

وأوضح الوزي، أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد فإلى جانب صفقةال1300 عربة سكة حديد والتي ستصل الدفعة الاولى منها وعددها 33 عربة سكة حديد جديدة يتم تصنيعها حاليا في روسيا والتي كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب الظروف الخاصة بكورونا على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا).

فقد تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة 157 مليون يورو بالاضافة الى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف تم الانتهاء من تطوير 89 عربة منها.

وأضاف أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع، أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، وذلك في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.