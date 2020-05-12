أخبار مصر | بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق محمد فريد رئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة، على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، والإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بما يوفر المناخ الآمن لأفراد القوات المسلحة بكافة المنشآت التعليمية.

ونقل القائد العام، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها، بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار علي تحدي الصعاب.

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وأدار القائد العام، حوارًا مع الطلبه وأعضاء هيئة التدريس، استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالي، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها علي أمن مصر القومي.

وأكد وزير الدفاع، أن القوات المسلحة تنفذ مهامها على الوجه الأكمل لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا، فضلًا عن الاستمرار فى العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان من خلال إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بكافة مواقع العمل.

وفى نهاية اللقاء أوصى القائد العام، بالحفاظ على الإنضباط العسكرى والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس للطلبة بما يمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المستقبلية المكلفين بها، وكذا إستمرار التحصيل العلمى والقراءة والإطلاع الدائم والمستمر ليكونوا قدوة لشباب مصر في العمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة.