أخبار مصر | بمثابة قنابل.. وزير قطاع الأعمال: لن نسمح باستمرار شركات خاسرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بمثابة قنابل.. وزير قطاع الأعمال: لن نسمح باستمرار شركات خاسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق، أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، مضيفا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة قانون شركات قطاع الاعمال أن الشركات يجب ان تكسب، قائلًا للنواب "نواجه إرث قديم كيف تركنا شركات تخسر من ٢٠ سنة".

وأضاف وزير قطاع الاعمال "بعض القطاعات بمثابة قنابل لم أسمع عنها في حياتي، موضحا أن بعض الشركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه وخسرت وتأخذ أموال أخرى.

وقال الوزير: نعالج مشاكل متراكمة من ٢٠ لـ ٣٠ سنة، ونصت المادة ٣٨ التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال " اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.

ونصت المادة على أنه في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة او دمجها في شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية

وأضافت المادة على أنه " على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "

وتستكمل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عددا من الاجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوي اقتصادية من تدشينها.

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