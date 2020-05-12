أخبار مصر | "السياحة والآثار" تدرس إحكام الرقابة على المطاعم الفندقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تدرس إحكام الرقابة على المطاعم الفندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث سبل التعاون في مجال إحكام الرقابة على سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بكافة أنواعها والتركيز على خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية.

وشهد اللقاء عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والأستاذة يمنى البحار، مساعدة الوزير للشئون الفنية،

ويأتي ذلك التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.