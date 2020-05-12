أخبار مصر | في اليوم العالمي للتمريض.. 221 ألف عضو يؤدون 70% من الخدمات بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للتمريض.. 221 ألف عضو يؤدون 70% من الخدمات بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن التمريض يمثل عصب منظومة الصحة في مصر بل في العالم فهو يؤدي أكثر من 70 % من الخدمات الطبية للمريض مؤكدة أن التمريض يقوم بجهود كبيرة في مختلف المستشفيات بالجمهورية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العالم يحتفل اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للتمريض، مضيفة إن إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض في مصر ارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بالأعوام السابقة وأضافت يبلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221.06 ألف ممرض عام.

وأوضحت نقيب التمريض، أن العالم يحتفل سنويا باليوم العالمي للتمريض في 12 مايو من كل عام والذي يواكب ذكرى ميلاد فلوريس نايتنجيل وهي أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، ومستويات للخدمة التمريضية والإدارية بالمستشفيات.

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وتابعت نقيب التمريض، أن هناك خطط مرحلية بتوفير طواقم تمريض متميزة تؤدى الخدمات بأعلى جودة خاصة في ظل اتجاه الدولة لتعميم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية مشيرة إلى أن التمريض المصري يقوم بملحمة كبيرة في خدمة مرضى كوفيد 19 في مختلف مستشفيات العزل

وأكملت: التمريض يؤدى دوره بشرف في أزمة كورونا، مشيرة إلى وفاة 6 من التمريض بسبب فيروس كورونا حتي الآن بالإضافة إلى عدد من المصابين ورغم ذلك يقاتلون في أداء الخدمة للمريض سواء في علاج فيروس كورونا أو في المستشفيات الأخرى، وتابعت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالطواقم الطبية ومن بينهم التمريض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن".