أخبار مصر | عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي مدرسة تربط تسليم البحث بالمصروفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت مصادر بالشئون القانونية في الوزارة، أن "التعليم" استقبلت شكاوى عديدة من أولياء الأمور، تفيد بأن المدراس ترفض استلام الأبحاث من الطلاب، بسبب عدم دفعهم مصروفات التيرم الثاني.

في هذا السياق قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن المدارس الخاصة التي تربط تسليم الأبحاث بالمصروفات، لابد أن يقوم أولياء الأمور بإبلاغ الوزارة عنها.

وأضاف طارق شوقي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه على الطلاب رفع الأبحاث على المنصة وتفادي المدرسة في هذه الحالة.

مصروفات المدارس الخاصة

وعن المطالبات العديدة من أولياء الأمور بالتنازل عن مصروفات التيرم الثاني، وما أعلنته المدارس من سرعة تسديد رسوم مصروفات العام الدراسي الجديد قبل انتهاء مايو الجاري، يقول بدوي علام نائب رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة: إن بند التنازل عن مصروفات التيرم الثاني غير وارد، موضحًا أن المدارس تدفع ضرائب، وأيضًا مرتبات المعلمين، والتزامات واحتياجات خاصة بها.

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وأضاف بدوي علام في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن دفع المصروفات الخاصة بالعام المقبل أمر ضروري، مشيرا الي أن التنازل عنها أيضًا أمر غير وارد.

وأكد أن قيمة المصروفات الدراسية هي التي تحددها الوزارة، وإذا قامت أي مدرسة بعمل خصومات لأولياء الأمور، فذلك سيكون شيئًا منها وليس من الوزارة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءًا من أمس الاثنين.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http:emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1632020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.