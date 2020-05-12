مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. عودة العمل بالمحاكم والنائب العام يدعو لاجتماع طارئ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. عودة العمل بالمحاكم والنائب العام يدعو لاجتماع طارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

مجلس القضاء الأعلى يعدل عودة العمل بالمحاكم لما بعد عيد الفطر



قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك، جاء هذا القرار عقب قرار سابق صدر عن المجلس اليوم، بعودة العمل يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

النائب العام يدعو لاجتماع طارئ مع نظرائه العرب



دعا المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاجتماع طارئ غدًا الأربعاء، للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "video conference" برئاسته، بصفته رئيسًا للجمعية.



مجازاة مسؤول سابق بالتعليم وآخر تعاقدا مع 300 معلم دون الحاجة



عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز، ودون العرض علي المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.



بأمر النيابة العامة.. حبس محامي الدقهلية المعتدي على ضابط المنصورة



أصدرت النيابة العامة بيانا قبل قليل، أعلنت فيه حبس محامي أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.



الداخلية: ضبط 19 عنصر إجرامي بحوزتهم مواد مخدرة



شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، وأسفرت عن ضبط 19 عنصر إجرامي.