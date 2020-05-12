مصر | بعد 4 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 4 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان بيطهر الترعة الشبرامنتية".. هذا هو المشهد الاخير في حياة شاب، حيث غرق حال عمله في تطهير الترعة، في نهار الشهر المبارك، وتمكنت القوات من انتشال جثته، بعد 4 ساعات من البحث عنها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا اليوم الثلاثاء، بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، بغرق شاب حال عمله بتطهير الترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبرى السلخانة بسقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

كما وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد محمد طبلية والنقيب أحمد فايز معاون المباحث، والنقيب صابر حجاج رئيس نقطة شرطة سقارة، كما انتقل العميد حسام لافي مأمور المركز، ورافقهم المهندس طارق السمان رئيس الوحدة المحلية لقرية سقارة.

4 ساعات من البحث عن الجثة بواسطة اوناش الإغاثة، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه يدعي "رضا.ج. ت"، 17 سنة، مقيم بقرية بدسا التابعة لمركز ومدينة العياط.

تقرير مفتش الصحة كشف عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.

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إرتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفعت "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياة النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة،

عدم إجادة الشاب العشريني العمر السباحة، كان السبب في غرقه بمياه النيل، وتمكن الضفادع البشرية من انتشال جثته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.

وتحفظت القوات على الجثة داخل مشرحة مستشفى أم المصريين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.