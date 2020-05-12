- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن «عزومة بسبوسة» من محافظ المنوفية للطاقم الطبي بـ«عزل الباجور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فوجئ الفوج الأول من الطقم الطبي بمستشفى عزل الباجور بعزومة بسبوسة قبل آذان المغرب أمس هدية من محافظ المنوفية لهم في أول يوم عزل لهم داخل المدينة الجامعية بشبين الكوم عقب انتهاء عملهم وأخذ مسحات منهم انتظارا لظهور نتيجتها.
جاءت عزومة المحافظ على حسابه الشخصي كنوع من تقدير لدورهم وجهدهم المبذول لعلاج مرضى كورونا.
كان محافظ المنوفية أصدر قرار بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور لعمل تحليل PCR وعدم الاكتفاء بالكشف الحراري عليهم، قبل خروجهم من مدة العزل الأولى بالمستشفى، وذلك لحرصه على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر «عزومة بسبوسة» من محافظ المنوفية للطاقم الطبي بـ«عزل الباجور» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.