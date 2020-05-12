شكرا لقرائتكم خبر عن «عزومة بسبوسة» من محافظ المنوفية للطاقم الطبي بـ«عزل الباجور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ الفوج الأول من الطقم الطبي بمستشفى عزل الباجور بعزومة بسبوسة قبل آذان المغرب أمس هدية من محافظ المنوفية لهم في أول يوم عزل لهم داخل المدينة الجامعية بشبين الكوم عقب انتهاء عملهم وأخذ مسحات منهم انتظارا لظهور نتيجتها.

جاءت عزومة المحافظ على حسابه الشخصي كنوع من تقدير لدورهم وجهدهم المبذول لعلاج مرضى كورونا.

كان محافظ المنوفية أصدر قرار بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور لعمل تحليل PCR وعدم الاكتفاء بالكشف الحراري عليهم، قبل خروجهم من مدة العزل الأولى بالمستشفى، وذلك لحرصه على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم.

عزومة بسبوسة هدية محافظ المنوفية للفوج الأول بمستشفى عزل الباجور بعد إنتهاء عمله

عزومة بسبوسة هدية محافظ المنوفية للفوج الأول بمستشفى عزل الباجور بعد إنتهاء عمله

عزومة بسبوسة هدية محافظ المنوفية للفوج الأول بمستشفى عزل الباجور بعد إنتهاء عمله

عزومة بسبوسة هدية محافظ المنوفية للفوج الأول بمستشفى عزل الباجور بعد إنتهاء عمله