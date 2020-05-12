شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء» ينطلق من عزبة البرج في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت منال ميخائيل محافظ دمياط، اليوم إجتماعين متصلين، مع المكتب الاستشارى الهندسى المسؤول عن تنفيذ برنامج «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات»، الذي تقوم المحافظة بتنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN والمجلس القومى للمرأة بمدينة عزبة البرج وكذلك أعمال تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط.

وتناول الاجتماع الأول الدراسات الهندسية والإنشائية لتنفيذ هذا البرنامج بالمساحة المحيطة بمكتبة عزبة البرج العامة والتي تقدر مساحتها بـ٢٠٠٠ متر مربع، مع مراعاة كافة العوامل الخاصة بطبيعة المكان المُطل على نهر النيل وتحقيق الأمان والخصوصية، وكذلك التصورات المقترحة للممشى والموقع بما يتناسب مع احتياجات السيدات وأطفالهم والتى يأتى من بينها تخصيص فصول لتعلم أنشطة جديدة ومكانين لعرض منتجاتهم وللقراءه وذلك وفقاً لاستطلاع الرأى الذي تم عمله مؤخراً لأخذ هذه المعايير في الاعتبار عند التنفيذ بالإضافة إلى سرد الأعمال المطلوب تنفيذها بالتعاون مع شركتى المياه والكهرباء.

وأكدت المحافظة على ضرورة إقامة مكان ليكون مقرا أمنياً لمراعاة العامل والهدف الأكبر من تنفيذ البرنامج والذى يأتى تحت مسمى «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات» وكذلك تخصيص مكان لانتظار السيارات وبالوعات لصرف مياه الأمطار، كما أوضحت أنه سيتم البدء في التنفيذ فور تسليم المكتبة ابتدائياً بعد الانتهاء من جميع الأعمال بها خلال الفترة القادمة والتي تتم من قبل مديرية الإسكان، إذ وجهت في نهاية الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذي تم تحديده لافتتاح المشروع، وبحثت آليات تطوير ورفع كفاءة حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط، وجميع الأعمال التي سيتم تنفيذها بالمنطقة وفقا لمواصفات فنية وهندسية محددة تتناسب مع الموقع.