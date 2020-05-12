شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير «الرابعة بذور» بتكلفة 14 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الثلاثاء، قرية الرابعة بذور بمركز ومدينه أبوالمطامير، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالقرية الرابعة بتكلفة 14 مليون جنيه، وهى إحدى القرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم رصد نحو ١٠٠ مليون جنية من الدولة لتلك المشروعات بقرى المبادرة في المحافظة أن الدعم من الدولة أو المشاركة المجتمعية لن يتوقف إلا بالانتهاء من كافة الأعمال.

وشملت الجولة متابعة الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية في قطاع مياه الشرب، والذى تم رصد اعتماد مالي بقيمة 3.4 مليون جنية لتنفيذ شبكة مياه بطول 4500 متر تم تنفيذ 4350 مترًا، منهم مواسير 4 بوصة و84 متر 6 بوصة جرابات وتم تركيب 9 محابس 4 بوصه وانشاء عدد 9 غرف وتم الانتهاء من الوصلات المنزلية، بنسبة تنفيذ 95٪.

وتفقد «المحافظ» أعمال إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض، وتم توريد 154 عمود وزراعة 140 عمود 8 متر منهم تمهيدا لعمل الكابلات الأرضية المغذية لشبكة الإنارة من المحول وعمل قاعدة المحول الرئيسي للقرية وبنسبة تنفيذ 75% واعتماد مالي قدره خمسة مليون و250 ألف جنيه وتابع اعمال تركيب الاسلاك على الأعمدة الجديدة، كما تفقد أعمال تركيب التليفونات ومشروع التحول الرقمى بالقرية إجمالي الأعمال 900 متر طولي فايبر تم تنفيذ 670 مترًا منها فواريغ وجرابات قطر 50 م بنسبة 70 %، بالإضافة إلى أعمال حفر بطول 22 كم داخلى وخارجى رئيسى وفرعى بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الرصف في القرية مشيرًا إلى اعتماد مبلغ مالي بقيمه 6 مليون جنيه لرصف شوارع القرية من خلال مشروع الرصف الإنتاجى واشراف الوحدة المحلية ومديرية الطرق.

وتفقد «آمنة» أعمال تأهيل ورفع كفاءة المنازل لإجمالي عدد 14 منزل إعادة تأهيل وتغيير أسقف بالتنسيق من مؤسسة مصر الخير، والتقى مع أحد أصحاب تلك المنازل المستهدفة، والذى أشاد بالمبادرة واهتمام رئيس الجمهورية بجميع المواطنين وخاصة بالمناطق المحرومة والنائية والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

والتقى المحافظ عدداً من المواطنين وأهالى القرية والذين عبروا عن تقديرهم لمبادرة حياة كريمة، وأشار المحافظ إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بالمبادرة خلال تلك القرى من خلال البرنامج الزمنى المحدد لها وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم .

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وأكد «آمنة» على أهمية المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً لتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة لهم.