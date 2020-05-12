شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الدولة تتخذ خطوات مهمة لمواجهة الاحتكار خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تتخذ خطوات مهمة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق ،وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الرقابية والحملات المستمرة على الأسواق، والتي تستهدف حماية المواطنين من المتلاعبين وضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ومن جانبه، أوضح اللواء عمر كامل الحوام، مدير جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بناء على توجيهات اللواء دكتور راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن هناك خطة موضوعة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الاستهلاكية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية «مباحث التموين – الطب البيطرى»، مشيراً إلى أن الجهاز شن حملات مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز بنطاق مركز الزقازيق، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير ١٨ محضراً متنوعاً ضد المخابز المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن بيع البوتاجاز للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى ،كما تم تحرير محاضر ضد المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر .

وأضاف أن الجهاز شن حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وادارة التفتيش الصيدلى خلال يومى ٧، ١٠ مايو على ٦ مراكز بنطاق المحافظة، تم من خلالها تحرير ٢٩ محضراً متنوعا ضد أصحاب المحال التجارية وأصحاب المخابز المخالفة للاشتراطات الصحية والتموينية، كما تم المرور على ١٥ صيدلية بنطاق مركز الزقازيق للتأكد من الالتزام بأسعار المستلزمات الطبية وخاصة الكمامات والكحول، نظراً لتزايد الإقبال عليها في ظل مجابهة انتشار أزمه فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قيام الجهاز بحملة على الانشطة التجارية بنطاق مركز الزقازيق اسفرت عن تحرير ١١ محضر، ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر .