شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استلام 2.1 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام 2.1 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وشدد، على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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