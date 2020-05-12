شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» تقدم التحية لممرضي مصر: «نثق بكم وندعمكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير لممرضات وممرضي مصر. وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «في اليوم العالمي للتمريض والذي أطلقه المجلس الدولي للتمريض ليكون الثاني عشر من مايو من كل عام؛ نرسل تحية إعزاز وتقدير لممرضات وممرضي مصر، الذين يشكلون أحد أهم دعائم منظومتنا الطبية، والذين سجلت الأزمة صفحات من شجاعتهم واستبسالهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد. نثق بكم وندعمكم ونقدر رسالتكم، وكل عام وأنتم وصحة المصريين بألف خير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تنسيقية شباب الأحزاب» تقدم التحية لممرضي مصر: «نثق بكم وندعمكم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.