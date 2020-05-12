شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، مقر المدينة الجامعية «بنين»، المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم، حيث راجع ميدانيا استعدادات وتجهيزات المدينة التي سوف تستقبل 1205 مواطن، ورافق المحافظ خلال زيارته الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والسيد بلال حبش نائب المحافظ والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات وتجهيزات المدينة الجامعية

تجول المحافظ داخل كل مكونات المبنى، متفقد غرف النوم والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة تجهيزات الإعاشة، وناقش المحافظ المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع السابق مع فريق العمل المختص، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح، وتوفير المتطلبات الآخرى، بحيث يكون المبنى مجهزا بوسائل الاعاشة والراحة والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات وتجهيزات المدينة الجامعية

وتفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة والاجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، حيث أكد محافظ بني سويف على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم ،له أولوية كبيرة في هذه الفترة ،حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إسناد المهام لكل الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الجامعة أوالمديريات الخدمية، وأنه جاري التواصل الدائم بين فريق العمل ،وتم تكليفهم بالإبلاغ عن المعوقات في وقتها لسرعة توفير الحلول والبدائل، مؤكدا على أن هذا الملف في أولويات المحافظة بأجهزتها المتعددة