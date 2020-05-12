- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، مقر المدينة الجامعية «بنين»، المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم، حيث راجع ميدانيا استعدادات وتجهيزات المدينة التي سوف تستقبل 1205 مواطن، ورافق المحافظ خلال زيارته الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والسيد بلال حبش نائب المحافظ والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.
تجول المحافظ داخل كل مكونات المبنى، متفقد غرف النوم والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة تجهيزات الإعاشة، وناقش المحافظ المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع السابق مع فريق العمل المختص، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح، وتوفير المتطلبات الآخرى، بحيث يكون المبنى مجهزا بوسائل الاعاشة والراحة والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.
وتفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة والاجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، حيث أكد محافظ بني سويف على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم ،له أولوية كبيرة في هذه الفترة ،حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم إسناد المهام لكل الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الجامعة أوالمديريات الخدمية، وأنه جاري التواصل الدائم بين فريق العمل ،وتم تكليفهم بالإبلاغ عن المعوقات في وقتها لسرعة توفير الحلول والبدائل، مؤكدا على أن هذا الملف في أولويات المحافظة بأجهزتها المتعددة
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بني سويف يتفقد تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.