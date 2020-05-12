شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تستقبل 1740 مصريًا عائدًا من الكويت.. وتسكينهم بمدن جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار 3 أيام، استقبلت محافظة الجيزة 10 أفواج من المواطنين العالقين بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كانت توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 1740 مواطنًا حتي الآن، وتم تسكينهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم.

تم استقبالهم بالورود وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي التي وفرتها جامعة القاهرة على أبواب ومداخل المدينة إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، وجميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وقال محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن جامعة القاهرة قد جهزت عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

وأشاد المحافظ بالدور التي قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم اضافه إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال رحلات أخرى، لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة.

وأكد «راشد» استمرار جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم .

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