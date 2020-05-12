شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الأعلى»: عودة العمل بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستنئاف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت المقبل.

وتضمن القرار – الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، اليوم، أن عودة العمل تعني التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

صورة ضوئية من القرار