شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية عن عدد إصابات كورونا: تضاعفت من ١٦٤ لـ٣١٥ حالة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور جمال عبدالمنعم، مدير إدارة الأوبئة بالوزارة، للإطلاع على آخر المستجدات الصحية داخل محافظة الشرقية والموقف الحالي لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، وكذلك متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة.

وأكد «غراب»، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية وحظر حركة المواطنين طبقاً للمواعيد المحددة، وعدم السماح بإقامة الأسواق والسويقات الشعبية، وغلق مراكز الشباب والنوادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية للمنشآت الخدمية والمباني الحكومية والشوارع ومواقف السيارات وماكينات الـ ATM وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنتين الأولى للصحة والوقاية، والثانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، حيث تضم المحافظة 4 مناطق صناعية بها قوة عمالية هائلة تتطلب حمايتهم والحفاظ على صحتهم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أصحاب المنشآت الصناعية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العمال واستمرار عجلة الإنتاج.

وأضاف أنه تم التواصل مع رؤساء فروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، لتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، والتنبيه عليهم بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات الواقية للحد من انتشار العدوى.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ، الموقف الحالي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تضاعفت من ١٦٤ حالة إلى ٣١٥ حالة في غضون أسبوع، مؤكداً استمرار حملات التوعية والتثقيف للمواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال التعاون بين رؤساء المراكز والمدن وفرع المجلس القومي للمرأة حيث تم تنظيم زيارات منزليه لعدد 416 قرية وتابع بمشاركة الرائدات الريفيات للوصول للأسر والسيدات لتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، بمجهوات محافظة الشرقية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاهزية مستشفياتها المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة فضلاً عن تخصيص مبنى للعزل بمدينة الزقازيق تحت إشراف طبي متميز استطاع أن يساعد في خروج عدد من الحالات المصابة بعد تماثلها للشفاء تماماً وتقديم أوجه الدعم والمواد الغذائية للأسر المعزولة صحياً في منازلهم.

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