شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمري أكتوبر»: صناعات جديدة دخلت على خط الإنتاج رغم زيادة تكاليفه على المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بأن أزمة تفشي فيروس كورونا تسببت في اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد حول العالم، ومنحت فرصة للإقتصاد المصري للتكيف مع الوضع الحالي ووضع خطة لإحلال الإنتاج المحلي بديلا للمستورد.

وأوضح خميس، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك تغييرًا واضحًا في خريطة الصناعة المصرية بما تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه رغم زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع بسبب الأزمة إلا أن هناك صناعات جديدة دخلت على خط الإنتاج وإحلال لصناعات ومنتجات جديدة كانت مصر تستوردها من الخارج، وعلى رأسها صناعة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: «هناك آثار سلبية تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، أبرزها صعوبة توفير بعض مكونات الإنتاج وزيادة الإنفاق على معدات الوقاية من كورونا، وبطئ الإنتاج لتخفيف كثافة العمالة».

وطالب خميس الحكومة ومجتمع الأعمال معًا بالتركيز على تعظيم الإيجابيات المكتسبة جراء أزمة كورونا وأبرزها تدعيم المنتج المحلي كبديل مؤكد للمستورد وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي واعتماده في كافة أجهزة الدولة، وتوسيع قاعدة العمل من المنازل للمهن التي تتطلب ذلك لتوفير الوقود، وكذلك التوسع في منظومة التعليم عن بعد التي أجبرتنا علينا أزمة كورونا.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من أثار أزمة كورونا على الصناعة وأبرزها منحة العمالة غير المنتظمة وتأجيل وتقسيط الضريبة العقارية وتقسيط رسوم الخدمات الإدارية وتقديم التسهيلات للمصدرين لصرف مستحقاتهم.

وكشف خميس عن قيام الحكومة بتشكيل لجان متخصصة لمراقبة التزام المصانع بتطبيق إجراءات الوقاية وتضم كافة الأطراف من الصحة والصناعة وجمعيات المستثمرين وتم البدأ بالعاشر من رمضان وسيتم تعميمه على كافة المدن الصناعية وتطبيق جزاءات على المخالفين.

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