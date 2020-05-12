النائب العام يدعو لإجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا المستشار النائب العام غداً الأربعاء، لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «video conference» برئاسة سيادته بصفته رئيساً للجمعية؛ لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطياً والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.
ويضم الاجتماع النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية؛ وهم المستشار الدكتور النائب العام لمملكة البحرين- أمين عام الجمعية -، وفضيلة الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية- نائب رئيس الجمعية لمنطقة الخليج العربية -، والمستشار رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية- نائب رئيس الجمعية لمنطقة الشام -، والمستشار الدكتور رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية- رئيس الجمعية للمغرب العربي -، والمستشار النائب العام لدولة فلسطين.
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