شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي بالأطقم الطبية: تجهيز المدينة الشبابية لاستقبال «مصابي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الأطقم الطبية بالمحافظة، وأشاد بالدور البطولي الذي يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمثل حربًا تواجه العالم لأول مرة، مؤكدًا أن الفريق الطبي المصري يبذل مجهودات مضنية للحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة العمل ليلا ونهارًا للتغلب على الأزمة الراهنة، مؤكدا تقديم كل الدعم والشكر لهم على أداء عملهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقاؤه مع الأطقم الطبية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة .

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجري تجهيز المدينة الشبابية لتكون عزل صحي لمصابي المحافظة من فيروس كورونا المستجد، ممن لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير أماكن عزل صحي بجميع المحافظات بالمدن الجامعية والمراكز الشبابية.

ووجه الغضبان بتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للمواطنين الذي يخضعون للعزل داخل المدينة الشبابية، وتقديم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة للمصابين وتوفير كافة احتياجاتهم للمرور من هذه الأزمة بسلام، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والتغلب على أي مشكلات من أجل التغلب على هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على صحة المواطنين وحياتهم في المقام الأول.

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام التعليمات المقررة من الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة تشجيع أطقم الجيش الأبيض ودعم مجهوداتهم للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.

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اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الأطقم الطبية بالمحافظة

اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الأطقم الطبية بالمحافظة