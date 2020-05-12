شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» و«السويدي» يوقعان عقد بقيمة 209 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة السويدي إليكتريك عقد بقيمة 209 مليون جنيه مصري لإنشاء محطة محولات اللاهون بمحافظة الفيوم. ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع والعوائق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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